The Casting of Frank Stone: Demo verfügbar

Supermassive Games und Behaviour Interactive veröffentlichten heute eine Demo für das narrative Horrorspiel "The Casting of Frank Stone". "The Casting of Frank Stone" soll eine Geschichte erzählen, die Spieler auch nach dem Abspann noch beschäftigen wird.

In der Demo schlüpft ihr in die Rolle von Sam Green, einem entschlossenen Polizisten, der das mysteriöse Verschwinden eines Kindes untersucht. Die Reise führt ihn tief in das unheimliche Cedar Hills Stahlwerk, wo erschreckende Geheimnisse auf ihn warten, die eine weitaus düsterere Wahrheit enthüllen, als irgendjemand hätte ahnen können.

Die Demo dient als Prolog zum Hauptspiel und bietet einen Spielabschnitt voller Wendungen und versteckter Easter Eggs für Fans von "Dead by Daylight". Da der Spielfortschritt aus der Demo nicht ins Hauptspiel übernommen wird, bietet sie eine gute Gelegenheit, mit der Spielmechanik zu experimentieren und verschiedene Wege und Entscheidungen auszuprobieren.