The Casting of Frank Stone: Neuer Trailer

Beim Xbox Broadcast der gamescom 2024 wurde ein neuer Trailer zu "The Casting of Frank Stone" gezeigt. Dieser thematisiert die kommenden Features des Spiels.

Folgende Features wurden vorgestellt und werden in "The Casting of Frank Stone" verfügbar sein:

Schnittraum-Etage

Spieler können in der Schnittraum-Etage zu wichtigen Entscheidungspunkten in der Geschichte zurückkehren, fehlende Sammelobjekte suchen oder Momente noch einmal erleben, ohne einen neuen Durchgang starten zu müssen. Die Schnittraum-Etage kann mit dem Kauf der Deluxe-Edition oder nach dem erstmaligen Durchspielen von "The Casting of Frank Stone" freigeschaltet werden.

Twitch-Integration

Streamer und ihre Communities können "The Casting of Frank Stone" gemeinsam erleben. Durch die Twitch-Integration können Zuschauer über jede Entscheidung im Spiel abstimmen. Streamer können aber, sollte ihnen eine Entscheidung nicht gefallen, eine begrenzte Anzahl an Vetos einlegen, um die getroffene Entscheidung zu überstimmen.

Plündererspürsinn

Der Plündererspürsinn zeigt – wie etwa die Talente der Überlebenden in "Dead by Daylight" – die Aura einer Truhe, die Spieler möglicherweise übersehen haben. Auf Knopfdruck erscheinen die Auren aller Truhen in der Nähe. Dieses Feature kann mit der Vorbestellung des Titels oder nach dem erstmaligen Durchspielen freigeschaltet werden

8mm-Kamera

Während die Charaktere von einer unsichtbaren Macht verfolgt werden, können mutige Spieler durch die Linse der 8mm-Kamera den übernatürlichen Verfolger beobachten.

Couch-Koop

Mit dem Couch-Koop können bis zu vier Freunde "The Casting of Frank Stone" gemeinsam erleben. Wenn sich die Charakterperspektiven ändern, kann der Controller weitergereicht werden.

"The Casting of Frank Stone" erscheint am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC.