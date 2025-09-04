Release-Termin zu Castle of Heart: Retold bekannt

Entwickler 7LEVELS hat eine gute Nachricht für Fans von "Castle of Heart". Der verbesserte und erweiterte Version des Side-Scroller-Action-Plattformer "Castle of Heart: Retold" erscheint nämlich am 3. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.

Über Castle of Heart: Retold

"Castle of Heart: Retold ist eine massiv verbesserte und erweiterte Version der ursprünglichen Veröffentlichung mit bedeutenden Verbesserungen im Gameplay, der Geschichte, der Grafik und vielem mehr.

Stelle dich dem Zauberer – einem Diener des bösen Gottes Chernobog – um die letzte Priesterin der Göttin Mokosh zu befreien und das Land von der tyrannischen Herrschaft des Zauberers zu befreien. Als slawischer Krieger namens Svaran musst du nicht nur magische Kreaturen und tödliche Vorrichtungen überwinden, sondern auch einen schrecklichen Fluch, der deinen Körper in Stein verwandelt hat. Du musst deinen Tötungsrausch aufrechterhalten, sonst beginnt dein Körper zu zerfallen, verliert schliesslich Gliedmassen und die Fähigkeit, Waffen zu führen!

EINE HERAUSFORDERUNG WÜRDIG EINES RITTERS

Reise durch vier verschiedene slawische Landschaften und beweise deinen Wert gegen die Handlanger des Zauberers und blutrünstige mythologische Kreaturen wie Chorts, Ghule und Vodniks. Meistere dein Schwertkampfgeschick und kippe die Chancen zu deinen Gunsten mit Dutzenden von Nah- und Fernkampfwaffen: von Fackeln und Beilen bis hin zu Speeren und Armbrüsten. Stelle deine Fähigkeiten und Reflexe in anspruchsvollen Bosskämpfen gegen mächtige und einschüchternde Feinde auf die ultimative Probe.

NEU GEMACHT. VERFEINERT. NEU ERZÄHLT.

Erlebe die endgültige Version von Castle of Heart mit einer legendären Anzahl von Verbesserungen. Tauche ein in die mittelalterliche Welt, die dank neuer Animationen und Charaktermodelle, verbesserter Beleuchtung, neu abgemischter Musik und detaillierterer Umgebung noch schöner geworden ist. Geniesse das massiv verbesserte Gameplay mit neu ausbalancierten Kampf- und Plattformsystemen, einer stark verbesserten Benutzeroberfläche und reaktionsschnelleren Steuerungen. Ohne Ablenkungen kommt es ganz auf deine Fähigkeiten und Taktiken an!

EINE ALTE SLAVISCHE LEGENDE

Entdecke eine unerzählte Legende von Svaran und Mira, die es wagten, dem Willen des mächtigen Zauberers zu trotzen und sich im Kampf zwischen Gut und Böse wiederfanden. In Castle of Heart: Retold wurde jede Dialogzeile neu geschrieben und jede Zwischensequenz neu erstellt. Stelle dich der Herausforderung, alle Kristalle von Mokosh zu sammeln und vollständig neu gestaltete Enden der Geschichte freizuschalten!"