Castle of Shikigami 3 auch für Switch

Cosmo Machia kündigt eine Switch-Portierung des Shoot'em-Ups "Castle of Shikigami 3" an. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

"Castle of Shikigami 3" präsentiert sich dabei als klassischer Bullet-Hell-Shooter mit einer opulenten Auswahl an spielbaren Figuren, welche jeweils über eigene Angriffe, Bewegungsstile und Hintergrundgeschichten verfügen. Jede Partie beginnt stets mit kurzen Story-Szenen, die je nach Charakterkombination variieren und zusätzliche Szenarien eröffnen. Neben Einzelspieler-Optionen ist auch ein Koop-Modus verfügbar, natürlich inklusive Online-Ranglisten und Achievements.

Das Kampfsystem basiert auf insgesamt drei Angriffstypen: normale Schüsse, Shikigami-Attacken und Spezialangriffe. Normale Schüsse decken grössere Flächen ab und lassen sich im Hochspannungsmodus verstärken, Shikigami-Angriffe verlangsamen die Bewegung, sammeln dafür aber automatisch Münzen ein. Spezialattacken verleihen kurzzeitig Unverwundbarkeit und massiven Schaden. Ergänzt wird dies durch das sogenannte Tension Bonus System, welches riskantes Spiel in der Nähe gegnerischer Geschosse mit höheren Punktzahlen und mehr Münzen belohnt.

Neu ist darin das High Tension MAX System, das eine Spezialattacke verbraucht, um dauerhaft maximale Bonuswerte zu garantieren und die Münzrate deutlich zu erhöhen. Mit diesem System, den unterschiedlichen Figuren und der dynamischen Erzählweise verbindet der Titel klassische Arcade-Action mit strategischem Anspruch.

"Castle of Shikigami 3" ist bereits für Xbox 360, Wii und PC erhältlich und erscheint Ende April 2026 auch für Switch.