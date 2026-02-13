Castlevania: Belmont's Curse angekündigt

Publisher Konami und die beiden Entwickler Evil Empire und Motion Twin haben beim gestrigen State of Play "Castlevania: Belmont's Curse" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Aussicht gestellt. Erste bewegte Bilder hatte man in Form eines Trailers ebenfalls zu bieten.

Hier zeigt man fast zwei Minuten lang lang in erster Linie Gameplay aus "Castlevania: Belmont's Curse". Story-Sequenzen werden ebenfalls geboten.

In "Castlevania: Belmont's Curse" steht Paris im Jahr 1499 in Flammen, als plötzlich monströse Kreaturen aus den Schatten auftauchen. Bewaffnet mit der legendären heiligen Peitsche, dem Vampirjäger, wagt sich Trevor Belmonts Nachfolger dann in die brennenden Strassen der Stadt und die bedrohliche Burg, um die Bestien zu jagen.

"Castlevania: Belmont's Curse" erscheint in diesem Jahr.