Castlevania: Belmont's Curse: Details zur Bildrate

Konami hat Details zur Bildrate von "Castlevania: Belmont's Curse" verraten. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Demnach wird "Castlevania: Belmont's Curse" auf PS5, Xbox Series X und dem PC mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Die Switch muss sich dagegen mit der Hälfte, also 30 fps, begnügen. Zur Auflösung wurden keine Angaben gemacht, aber es ist erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass Nintendos erste Hybridkonsole hier ebenfalls nicht ganz mit den anderen Plattformen mithalten kann.

Dafür gab es noch Informationen zum Downloadumfang von "Castlevania: Belmont's Curse": So benötigt die Standard Edition auf allen Plattformen abseits der Switch rund acht GB an Speicherplatz - die Nintendo-Version gibt sich dagegen mit etwa der Hälfte zufrieden. Bei der Midnight Edition sind es rund zehn bzw. sechs GB.

"Castlevania: Belmont's Curse" erscheint am 15. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.