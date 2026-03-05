Castlevania: Belmont's Curse: Klarstellung zum Genre

Konami hat jetzt das Genre von "Castlevania: Belmont's Curse" deutlich definiert. So fand Tommy Williams, der dortige Head of Communications, klare Worte dafür.

Demnach handelt es sich bei "Castlevania: Belmont's Curse" laut Williams um einen 2D-Action-Explorations-Titel, in dem wir weitläufige, aufwendig gestaltete Karten völlig frei erkunden können. Es ist jedoch kein Roguelike- oder Roguelite-Spiel. Entsprechende Vermutungen waren nach dem ersten veröffentlichten Material aufgekommen.

"Castlevania: Belmont's Curse" war bei einer State of Play-Ausgabe im Februar angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Castlevania: Belmont's Curse" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series, Switch und den PC.