Castlevania: Belmont's Curse: Termin für Switch-Version steht fest

Publisher Konami und die beiden Entwickler Evil Empire und Motion Twin haben einen Releasetermin für die Switch-Version von "Castlevania: Belmont's Curse" verkündet. Auf den anderen Plattformen herrschte diesbezüglich ja schon länger Klarheit.

Demnach wird "Castlevania: Belmont's Curse" ab 15. Oktober auch für Nintendos erste Hybridkonsole erhältlich sein. Auf den übrigen Plattformen ist es ja ebenfalls an diesem Tag soweit. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Version bestehen dabei offenbar nicht.

Das letzte Lebenszeichen von "Castlevania: Belmont's Curse" hatte es erst im Juni beim Xbox Games Showcase gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Castlevania: Belmont's Curse" war im Februar bei einem State of Play enthüllt worden und ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.