Castlevania: Belmont's Curse ab Oktober erhältlich

Publisher Konami und die beiden Entwickler Evil Empire und Motion Twin haben den gestrigen Xbox Games Showcase genutzt, um einen Termin für "Castlevania: Belmont's Curse" zu verkünden. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

So wird "Castlevania: Belmont's Curse" ab 15 .Oktober erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Xbox Series X, Switch und dem PC ja schon länger bekannt. Eine native Switch-2-Umsetzung des Action-Adventures ist wohl nicht geplant.

Ein neuer Trailer zu "Castlevania: Belmont's Curse" begleitet die freudige Nachricht. Darin sehen wir fast zwei Minuten lang hauptsächlich Gameplay und kriegen damit ordentlich Lust auf das Spiel gemacht.

Erst im April war ein kommentierter Gameplay-Trailer zu "Castlevania: Belmont's Curse" veröffentlicht worden .Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Castlevania: Belmont's Curse" war im Februar bei einem State of Play enthüllt worden.