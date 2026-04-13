Castlevania: Belmont's Curse: Kommentierter Gameplay-Trailer

Konami hat einen kommentierten Gameplay-Trailer zu "Castlevania: Belmont's Curse" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Castlevania: Belmont's Curse" zu erwarten sein wird. Erklärende Kommentare der Entwickler gibt es dabei obendrauf. Generell setzt man dabei auf flotte Sequenzen, wodurch wir unterschiedliche Facetten des Spiels zu sehen bekommen.

Schon Anfang März hatte Konami das Genre von "Castlevania: Belmont's Curse" klar definiert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Castlevania: Belmont's Curse" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series, Switch und den PC.