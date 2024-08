Castlevania Dominus Collection angekündigt

Konami gab heute bekannt, dass die "Castlevania Dominus Collection" ab sofort als Download für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist.

Die "Castlevania Dominus Collection" enthält drei Titel der Castlevania-Reihe, die zwischen 2005 und 2008 für den Nintendo DS erschienen sind. Neben den Highlights "Castlevania: Dawn of Sorrow", "Castlevania: Portrait of Ruin" und "Castlevania: Order of Ecclesia" sind auch die zwei Bonustitel "Haunted Castle" – die Arcade-Version von "Castlevania" – und "Haunted Castle Revisited" – eine überarbeitete und neu gestaltete Version dieses Arcade-Klassikers – Teil der Collection.

Die "Castlevania Dominus Collection" bietet "Quality of Life"-Funktionen wie Zurückspulen, Schnellspeichern und das Laden des Spiels zu einem beliebigen Zeitpunkt. Tasten und Display-Layouts für die Original-Doppelbildschirme sind vollständig anpassbar. Darüber hinaus wird es einen Galerie-Modus geben, in dem unveröffentlichtes Artwork, Entwicklungsskizzen, Original-Bedienungsanleitungen und Verpackungen zu sehen sind. Die Enzyklopädie bietet ein umfassendes und vollständiges Handbuch mit Daten zu Gegnern, Ausrüstung, Gegenständen und mehr für jedes Spiel der Sammlung. Schliesslich können die Spieler alle Musiktitel der einzelnen Spiele anhören und mit dem Musikplayer sogar Wiedergabelisten mit ihren Lieblingstiteln erstellen.

Über die Titel der Castlevania Dominus Collection;

Castlevania: Dawn of Sorrow (2005 veröffentlicht / Nintendo DS)

Ein Jahr nach den Ereignissen von "Castlevania: Aria of Sorrow" gerät ein Junge namens Soma Cruz erneut in das Zentrum eines Plans zur Wiederauferstehung Draculas gestellt, der von einem mysteriösen Kult vorangetrieben wird ...

Wird er endlich in der Lage sein, sich seinem eigenen Schicksal zu stellen und dem Ganzen ein Ende zu setzen?

Castlevania: Portrait of Ruin (2008 veröffentlicht / Nintendo DS)

Draculas Schloss ist plötzlich wieder aufgetaucht, aber irgendetwas passt nicht zusammen.

Jonathan Morris und Charlotte Aulin machen sich auf den Weg in das Schloss, um Nachforschungen anzustellen, und entdecken bald, dass der Geist, der hinter all dem steckt, nicht der ist, für den sie ihn hielten ...

Castlevania: Order of Ecclesia (2008 veröffentlicht / Nintendo DS)

Die drei mächtigsten Glyphen, von denen man glaubt, dass sie sogar Dracula selbst besiegen können, wurden gestohlen. Kann Shanoa sie dem Orden zurückbringen und den dunklen Lord endgültig vernichten?

Die 1988 erschienene Arcade-Version von Castlevania folgt Simon Belmont auf seinem Weg zu Draculas Schloss, um seine Verlobte zu retten, die vom Herrn der Finsternis entführt und festgehalten wurde. Haunted Castle Revisited ist eine Neuinterpretation der Arcade-Version von "Castlevania". Diese komplett neu gestaltete Version wurde nicht nur optisch aufgepeppt, sondern auch sorgfältig überarbeitet und neu ausbalanciert, um ein moderneres Spielerlebnis zu bieten.

Ausserdem wurde die Originalversion Haunted Castle, die für ihren extremen Schwierigkeitsgrad berüchtigt ist, hinzugefügt.