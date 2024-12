Castlevania Dominus Collection bekommt Update

Konami hat Update 1.0.3 für die "Castlevania Dominus Collection" veröffentlicht. Man verrät gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Update 1.0.3 für die "Castlevania Dominus Collection" ergänzt demnach einen Boss Rush Modus für Haunted Castle Revisited. Zudem wurden etwa neue Display-Layouts hinzugefügt, um die Position der verschiedenen Bildschirme zu ändern und natürlich auch Bugs beseitigt. Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Die "Castlevania Dominus Collection" enthält drei Titel der Castlevania-Reihe, die zwischen 2005 und 2008 für den Nintendo DS erschienen sind. Neben den Highlights "Castlevania: Dawn of Sorrow", "Castlevania: Portrait of Ruin" und "Castlevania: Order of Ecclesia" sind auch die zwei Bonustitel "Haunted Castle" – die Arcade-Version von "Castlevania" – und "Haunted Castle Revisited" – eine überarbeitete und neu gestaltete Version dieses Arcade-Klassikers – Teil der Collection.

Die "Castlevania Dominus Collection" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.