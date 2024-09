Cat Rescue Story: Release-Trailer

Nacon und Tivola gaben die Veröffentlichung von "Cat Rescue Story" bekannt. Das Familienspiel lädt Tierfans dazu ein, Katzen zu retten, indem sie eine eigene Auffangstation aufbauen.

In "Cat Rescue Story" entdecken die Spielenden eine rührende Geschichte, in der sie anfangs ein Haus erben. Mit Hilfe einer freundlichen Nachbarschaft sollen sie das Haus renovieren und es in eine Auffangstation für Katzen mit über 50 verschiedenen Rassen verwandeln. Im Laufe der Geschichte müssen die Spielenden ihr Haus erweitern, um neue streunende Katzen aufnehmen zu können.

In einer Reihe von Minispielen kümmern sie sich um ihre kleinen Schützlinge, indem sie sie pflegen und mit ihnen spielen, mit dem Ziel, ein liebevolles Heim für sie zu finden: Jede aufgenommene Katze soll ihr neues Zuhause fürs Leben finden, wobei bei der Vermittlung ihre Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt werden sollen.

Mit seiner farbenfrohen künstlerischen Gestaltung, der spannenden Geschichte, dem zugänglichen Gameplay und den positiven Botschaften über den Schutz von Tieren und der Natur ist "Cat Rescue Story" das ideale Spiel, um Eltern und Kinder zu einem unterhaltsamen Erlebnis zusammenzubringen.

"Cat Rescue Story" ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.