Catagrams veröffentlicht

"Catagrams" ist neu im AppStore und bei GooglePlay erhältlich. Das kostenlose Spiel bietet hübsche Zeichnungen, knifflige Herausforderungen und eine entspannte Atmosphäre und eignet sich euren Englisch-Wortschatz zu verbessern

Einige Katzen in "Catagrams" lieben Abenteuer und Weltreisen, während andere lieber an einem verschlafenen Sommertag ein Nickerchen machen. Bilderrahmen sind reichlich vorhanden, aber es fehlen Teile! Ihr habt die Aufgabe, Fäden zu verbinden und Wörter zu bilden – und so handgezeichnete Illustrationen und modische Accessoires für jede Katze freizuschalten. Die "Täglichen Puzzles", die im Basisspiel enthalten sind, sorgen für Abwechslung und fordern selbst die schärfsten (Krallen-)Wortakrobaten heraus.

"Ich bin in Colorado aufgewachsen und habe schon immer gerne gelesen, gespielt, gezeichnet und bin gereist. Natürlich bin ich auch ein Wort-Narr und liebe Katzen! Neben der Programmierung habe ich auch alle Grafiken im Spiel erstellt – man könnte also sagen, es ist eine echte Herzensangelegenheit. "Catagrams" vereint all meine Lieblingsbeschäftigungen in einem hübschen, handgefertigten Paket."

Tisa Foster (Inhaberin & Mitbegründerin, Ponderosa Games)

Wenn Ihr euch für den In-App-Kauf des "Leckerli-Pakets" entscheidet, unterstützt ihr nicht nur den Entwickler, sondern helft auch Katzenrettungsorganisationen.

50 % des Erlöses aus dem "Leckerli-Paket" gehen an wechselnde, auf Katzen fokussierte Organisationen, die zuvor von Ponderosa Games geprüft wurden – beginnend mit Happy Cats Haven.