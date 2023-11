Catechesis vorgestellt

Baroque Decay Games kündigt "Catechesis" an. Ein Trailer stellt das Horror-Rollenspiel in bewegten Bildern vor.

In "Catechesis" wird Daniel, ein Messdiener einer Randreligion, von einem Dämon besessen. Von nun an öffnet jede gute Tat, die er tut, ein Tor zur Hölle. Er muss tagsüber tugendhaft sein und nachts gegen mächtige Dämonen kämpfen, während er versucht, das Leben seines Grossvaters zu retten, ohne die Welt zum ewigen Höllenfeuer zu verdammen. Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Catechesis" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.