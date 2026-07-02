Cats in the Shell vorgestellt

Publisher Infini Fun und Entwickler Raven Studio kündigen mit "Cats in the Shell" ihr aktuelles Projekt an. Inhaltliche Informationen dazu hat man ebenfalls parat.

Bei "Cats in the Shell" handelt es sich um einen Build-Crafting-Roguelike-Auto-Battler, welcher sich auf den Zusammenbau von Mechs konzentriert. Wir rekrutieren darin Katzenpiloten, von denen jeder seine eigenen Fähigkeiten mitbringt, und konstruieren aus einem riesigen Arsenal an Teilen und aufwertbaren Modulen unsere individuelle Kampfmaschine. Wir kombinieren zudem verschiedene Komponenten, um spezialisierte Builds zu erstellen, welche zu einer Vielzahl von Kampfstrategien führen.

Einen ersten Trailer zu "Cats in the Shell" bekommen wir auch gezeigt. Dieser erklärt etwas mehr als eine Minute lang unter anderem das spielerische Grundgerüst.

Der Early Access von "Cats in the Shell" beginnt im Laufe des vierten Quartals auf dem PC. Einen Termin für die Vollversion gibt es noch nicht.