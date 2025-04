Causal Loop für PC angekündigt

Publisher Headup Games und Entwicklerstudio Mirebound Interactive haben "Causal Loop" angekündigt, ein erzählerisches Puzzlespiel mit ausgeklügelten Mechanismen in einem Sci-Fi-Setting, das Themen wie Zeit, Schicksal und Selbstbestimmung aufgreift. Wann es mit den kniffligen Rätseln für den PC losgeht, wurde noch nicht mitgeteilt. Hier bekommt ihr einen Trailer und weitere Informationen:

Über Causal Loop

"Der Exo-Archäologe Bale reist mit seiner Kollegin Jen, einer Exo-Linguistin, zum Planeten Tor-Ulsat, um die Ruinen der untergegangenen Zivilisation der Tor zu erforschen. Doch als er versehentlich den Chronolithen – ein uraltes ausserirdisches Konstrukt – aktiviert, gerät die Realität aus den Fugen. Jen verschwindet spurlos, und Bale findet sich in einer fragmentierten Welt wieder, in der Zeitschleifen und Echos aus Vergangenheit und Zukunft miteinander verschwimmen.

Ohne Kontakt zur Operationsbasis muss Bale zahllose Hindernisse überwinden, das Schicksal der Tor ergründen und die rätselhaften Kräfte überlisten, die sich ihm in den Weg stellen. Während die Realität sich zunehmend auflöst und die Wahrheit tief in den Ruinen verborgen bleibt, besteht Bales einzige Hoffnung darin, das Geheimnis selbst zu lüften – bevor er für immer in der Kausalitätsschleife gefangen bleibt.

Anspruchsvolle Rätsel

Zeichne Aktionen auf, überschreibe sie und spiele sie erneut ab. Nutze die einzigartige „Echo-Branching“-Mechanik, um deine Handlungen aufzuzeichnen und mit bis zu drei Echos deines früheren Selbst zu interagieren. Setze diese Duplikate geschickt ein, um die uralten, einst unüberwindlich scheinenden ausserirdischen Systeme zu manipulieren.

Eine rätselhafte ausserirdische Welt

Erkunde atemberaubende Umgebungen in fünfzehn liebevoll gestalteten Kapiteln und ergründe zahllose Geheimnisse, um das Mysterium von Tor-Ulsat zu enthüllen.

Eine tiefgründige Reise

Erkunde einen mysteriösen ausserirdischen Planeten durch eine emotionale und zum Nachdenken anregende Geschichte, in der Rätsel das erzählerische Momentum vorantreiben.

Komplett vertonte Charaktere

Alle Charaktere wurden von fantastischen Sprechern vollständig eingesprochen.

Damit alle Spieler Causal Loop geniessen können, haben wir besonderen Wert auf Barrierefreiheit gelegt, wie etwa Vorbeugung von Bewegungskrankheit, Farbsehstörungen, komplett anpassbare Steuerung und vieles mehr."