Cavern of Dreams kommt auch für Switch

PC-Besitzer sollten "Cavern of Dreams" schon längst abgefrühstückt haben. Jetzt wurde von Super Rare Originals und dem Bynine Studio auch eine Switch-Portierung des Jump & Runs im N64-Stil angekündigt.

In "Cavern of Dreams" begeben wir uns als Drache Fynn auf eine magische Suche, um unsere ungeschlüpften Geschwister aus der mysteriösen Höhle der Träume zu retten. Wir erlangen neue Fähigkeiten, treffen einzigartige Charaktere, lösen Rätsel und hüten uns vor dem mysteriösen Bösewicht. Ein Trailer stellt uns das spielerische Konzept in bewegten Bildern vor und entfacht dabei, wenig überraschend, ordentlich Retro-Charme.

"Cavern of Dreams" ist bereits seit 19. Oktober 2023 für den PC erhältlich. Die Switch-Umsetzung folgt am 29. Februar.