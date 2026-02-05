Caves of Qud: Switch-Umsetzung hat einen Termin

Publisher Kitfox Games und Entwickler Freehold Games haben einen konkreten Erscheinungstermin für die Switch-Portierung von "Caves of Qud" verkündet. Über einen neuen Gameplay-Trailer können wir uns auch freuen.

Demnach wird "Caves of Qud" schon ab 16. Februar auch für Nintendos Hybridkonsole verfügbar sein. Die Portierung war im vergangenen August bei einem Indie World Showcase in Aussicht gestellt worden. Weitere Umsetzungen des Titels sind offenbar aktuell nicht in Planung.

Der Releasetermin wird von einem neuen Gameplay-Trailer zu "Caves of Qud" begleitet. Dieser zeigt genau eineinhalb Minuten lang, was spielerisch von dem Science-Fantasy-Roguelike-Titel zu erwarten ist.

"Caves of Qud" erschien bereits am 5. Dezember 2024 für den PC.