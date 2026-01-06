CES: Acer stellt neue Lösungen für Gamer vor

Mit neuen Notebooks, Monitoren und Projektoren startet Acer mit frischer Hardware für Gaming und kreative Workflows ins neue Jahr. Die aktualisierten Predator- und Nitro-Notebooks setzen auf Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop-GPUs.

Ergänzt werden die Systeme durch KI-gestützte Funktionen, die sowohl beim Gaming als auch bei Content-Erstellung und produktiven Workflows unterstützen.

Predator Helios Neo 16S AI: Leistung trifft Mobilität

Mit dem Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) spendiert Acer seinem extra flachen Gaming-Notebook ein Performance Update. Ausgestattet mit bis zu einem Intel Core Ultra 9 Prozessor 386H und einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU liefert das Gerät starke Leistung für Gaming und kreative Anwendungen unterwegs in einem nur 18.9 mm flachen Metallgehäuse. Die NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop-GPU auf Basis der Blackwell-Architektur ermöglicht dank AI-Beschleunigung und NVIDIA DLSS 4 flüssiges Gameplay und beeindruckende Grafikqualität. Das 16 Zoll (40.6 cm) grosse WQXGA-OLED-Display sorgt mit kräftigen Farben, hohem Kontrast und HDR-Unterstützung für ein intensives Spielerlebnis und präzise Darstellungen.

Die Kühlung der wichtigsten Komponenten übernimmt ein hochmodernes Thermalsystem mit einem AeroBlade 3D-Metalllüfter der 5. Generation und LiquidMetall-Wärmeleitpaste. Mit bis zu 64 GB DDR5 6.400MT/s Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB PCIe Gen 4-Speicher sind blitzschnelle Ladezeiten und reibungsloses Arbeiten garantiert. Der schnelle Speicher sowie moderne Konnektivität mit Intel Killer DoubleShot Pro, Wi-Fi 6E und Thunderbolt 4 runden das Gesamtpaket ab.

Acer Nitro Serie: Vielseitiges Gaming für jeden Nutzer

Die überarbeiteten Acer Nitro V AI-Modelle richten sich an mobile Gamer und preisbewusste Nutzer, die Leistung und Flexibilität suchen. Das Acer Nitro V 16 AI (ANV16-151) liefert starke Performance mit bis zu einem Intel Core Ultra 7 Prozessor 355 und einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU in Kombination mit einem modernen Design, ideal für Gaming, Streaming und kreatives Arbeiten. Es unterstützt bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB SSD-Speicher. Das Notebook verfügt über DTS:X Ultra Audio und eine FHD-IR-Webcam mit Kameraverschluss in einem stromlinienförmigen Design.

Auch das besonders flache Acer Nitro V 16S AI (AN16S-I51) wird mit neuer Technik ausgestattet. Mit bis zu einem Intel Core Ultra 7 Prozessor 355 und einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU (798 AI TOPS) ist es eine ausgezeichnete Wahl für Gelegenheitsspieler oder mobile Gamer, die moderne Funktionen zu einem attraktiven Preis suchen. Das Notebook verfügt über ein 16 Zoll (40.6 cm) grosses WUXGA-Display, eine 4-Zonen-RGB-Tastatur, Intel Killer Wi-Fi 6E und eine FHD-IR-Webcam mit Kameraverschluss.

Alle neuen Predator- und Nitro-Notebooks nutzen Acer Intelligence Space und Copilot+ PC-Funktionen unter Windows 11. Eine leistungsstarke NPU beschleunigt On-Device-AI und ermöglicht Funktionen wie Live Captions für Echtzeit-Übersetzungen und Image Creator für die Erstellung individueller Inhalte weit über das Gaming hinaus.