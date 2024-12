Erweiterung für Chained Echoes vorgestellt

Entwickler Matthias Linda hat eine Erweiterung für "Chained Echoes" in Aussicht gestellt. Genauere Details dazu erfahren wir auch.

Der DLC für "Chained Echoes" hört demnach auf den Namen "Ashes of Elrant" und erscheint irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Er ergänzt mit dem White Wolf einen frischen spielbaren Charakter, sowie neue Gebiete, über 40 Monster und Bossgegner. 15 neuen Tracks von Eddie Marianukroh können wir dann ebenfalls lauschen.

Bei "Chained Echoes" handelt es sich um ein 16-Bit-Rollenspiel mit Anleihen an die SNES Ära. Es ist in einer Fantasywelt angesiedelt, in der Drachen fast genauso normal sind wie Piloten in mechanischen Anzügen.

"Chained Echoes" ist seit 8. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.