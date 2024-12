Chains of Freedom angekündigt

Mit "Chains of Freedom" haben Publisher Nordcurrent Labs und Entwicklerstudio Nordcurrent ihr aktuell entwickeltes Spiel angekündigt. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel und spielt in einem dystopischen Osteuropa. Geplant für 2025, soll der Spass letztendlich auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Über Chains of Freedom

"Begib dich in diesem rundenbasierten, taktischen Spiel, das in einem fiktionalen, dystopischen Osteuropa spielt, auf eine gefährliche Reise. Führe einen Elite-Militärtrupp durch gefährliche Missionen, in denen hinter jeder Ecke Gefahren, Betrug und moralische Dilemmas lauern.

Während du die Verschwörung immer weiter aufdeckst, die deine Nation bedroht, musst du dich risikoreichen Kämpfen stellen, in denen taktisches Können und Präzision unabdingbar sind. Jeder Fehler könnte dein letzter sein! Rüste dein Team mit verschiedenen Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus und organisiere die Fähigkeiten deiner Charaktere, um den sich stets verändernden Herausforderungen gewachsen zu sein. Stelle dich harten Missionen, die dich und deine Entschlossenheit an die Grenzen bringen werden. In einer Welt, in der das Schicksal der Nation in deinen Händen liegt, musst du die Wahrheit aufdecken.

Rundenbasiertes Kampfsystem

Plane jeden deiner Züge ganz genau, denn in diesen taktischen Kämpfen steht alles auf dem Spiel und jede deiner Entscheidungen beeinflusst den Ausgang. Nutze die einzigartigen Fähigkeiten deines Trupps, um deine Feinde auszuspielen.

Packende Story

Decke eine komplexe Handlung um einen ausser Kontrolle geratenen Wissenschaftler, Bewusstseinskontrollseren und eine Regierung, die am Rand des Zusammenbruches steht, auf. Navigiere durch eine vielschichtige, düstere Verschwörung und Betrügereien, um deine Nation zu schützen.

Ausgerüstet für das Überleben

Rüste deinen Trupp mit den verschiedensten Waffen aus; angefangen bei Fleischhaken und Äxten, bis hin zu Flammenwerfern und Mörsern. Verbessere deine Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten, indem du die Biokristalle, die du in der Welt findest, nach deinen Wünschen kombinierst. Suche nach Munition und nutze verschiedene Verbrauchsgüter, wie Medizinkits und Molotowcocktails, um dein Überleben in einer Welt der konstanten Bedrohung zu sichern.

Postapokalyptische Welt

Erkunde die geheimnisvollen und atmosphärischen Regionen eines fiktionalen, postapokalyptischen Osteuropas. Entdecke dreckige, verlassene Städte, versteckte Laboratorien in dichten Wäldern oder befestigte Militärbasen."