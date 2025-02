Chernobylite 2: Exclusion Zone bald auf dem PC im Early Access

The Farm 51 kündigt an, dass "Chernobylite 2: Exclusion Zone" bald in den Early Access startet. Demnach ist es im März soweit.

Konkret startet "Chernobylite 2: Exclusion Zone" am 6. März auf dem PC in den Early Access. Unklar ist noch, wie lange diese Phase anhält und was genau in diesem Rahmen an Inhalten geboten wird.

"Chernobylite 2: Exclusion Zone" kombiniert die Erkundung einer offenen Welt mit intensiven Kämpfen und strategischen Entscheidungen. Als Planewalker durchstreifen wir darin Parallelwelten auf der Suche nach dem wertvollen Stoff Chernobylite, welcher die Sperrzone von Tschernobyl durchdrungen und fundamental verändert hat.

Besagte Zone, abgeschottet von der Aussenwelt und bevölkert von albtraumhaften Kreaturen, bietet eine offene Welt, welche es zu erkunden gilt. Unsere Entscheidungen und die Entwicklung unseres Charakters beeinflussen das Spielgeschehen dabei massgeblich. Ob wir als Nahkampfexperte mit schwerem Schwert oder als taktischer Scharfschütze vorgehen, liegt in unserer Hand.

"Chernobylite 2: Exclusion Zone" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.