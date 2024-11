Chernobylite: Erscheinungstermin für die Switch-Umsetzung

Angekündigt wurde die Switch-Fassung von "Chernobylite" ja bereits im Oktober. Jetzt gibt es auch einen Releasetermin für die sogenannte "Complete Edition".

Demnach ist "Chernobylite" mit dem Namenszusatz "Complete Edition" ab 13. Dezember auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein frischer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Chernobylite" handelt es sich um ein Survival-Horror-Rollenspiel mit Science-Fiction-Elementen, das uns in die mysteriöse und beklemmende Welt der Tschernobyl-Sperrzone versetzt. Wir schlüpfen in die Rolle von Igor, einem ehemaligen Physiker des Tschernobyl-Kraftwerks, der nach Jahrzehnten in die verstrahlte Stadt Prypjat zurückkehrt, um das rätselhafte Verschwinden seiner Verlobten aufzuklären.

"Chernobylite" wurde am 28. Juli 2021 für den PC veröffentlicht. Genau zwei Monate später, also am 28. September 2021, folgten die Versionen für PS4 und Xbox One. PS5 und Xbox Series X wurden schliesslich am 21. April 2022 versorgt.