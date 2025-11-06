Kiborg Entwickler kündigt Chicken Chicken an

Das für "Kiborg" bekannte Sobaka Studios widmet sich in seinem neuen Titel "Chicken Chicken" einem neuen Genre. Nach dem düsteren Beat-em-Up wird es nun ungewöhnlich bunt, wie der Name bereits verrät, mit Hühnern im Mittelpunkt. Mit recht abwechslungsreichem Gameplay, das von Autos, über Klettern zu Fliegen fangen reicht, werden wir uns zahlreichen Herausforderungen in einem Ödland mit eigener Hackordnung stellen. Hier gibt es einen ersten Blick auf "Chicken Chicken" und eine Beschreibung des Partyspiels für PC, das später auch auf nicht näher benannten Konsolen erscheinen soll.

Über Chicken Chicken

"Sammle deine Herde für das verrückteste Geflügelduell der Geschichte! Chicken Chicken wirft dich und deine Freunde in eine postapokalyptische Welt, die von durchgeknallten Hühnern beherrscht wird – mit nur einem Ziel: totale Dominanz.

Mit Unterstützung für 2 bis 16 Spieler ist dies das ultimative Partyspiel für grosse Gruppen. Stürze dich in eine rasante Serie verrückter Minispiele, in denen du rennen, kämpfen und manchmal einfach nur überleben musst.

WAS MACHT DIESE KOOP SO VERRÜCKT?

16-Spieler-Wahnsinn: Erlebe das wunderschöne Chaos, das nur entsteht, wenn 16 verzweifelte Hähne um den Sieg kämpfen.

Erlebe das wunderschöne Chaos, das nur entsteht, wenn 16 verzweifelte Hähne um den Sieg kämpfen. Eine Welt voller Federn und Wut: Erkunde ein lebendiges, abgedrehtes Ödland voller Persönlichkeit, Schrott und sehr wütender Vögel.

Erkunde ein lebendiges, abgedrehtes Ödland voller Persönlichkeit, Schrott und sehr wütender Vögel. Endlose Wiederspielbarkeit: Mit einer riesigen Sammlung von Minispielen und unberechenbaren Spielern erzählt jede Runde eine neue Geschichte von Verrat und Triumph.

Schnell, gefiedert und herrlich dumm – bist du der härteste Hahn im Ödland?"