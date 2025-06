Chicken Run: Eierlauf angekündigt

Outright Games arbeitet mit dem preisgekrönten Animationsstudio Aardman Animations zusammen, das unter anderem durch Filme wie "Chicken Run – Hennen rennen" und "Wallace & Gromit – Auf der Jagd" nach dem Riesenkaninchen internationale Bekanntheit erlangt hat. Gemeinsam bringen sie das neue Action-Schleichspiel "Chicken Run: Eierlauf heraus".

"Chicken Run: Eierlauf" knüpft an den Film "Chicken Run – Operation Nugget" an und erzählt eine neue Geschichte, in der die gefiederten Heldinnen und Helden erneut alles daransetzen, Hühner vor der gefährlichen Nugget-Industrie zu retten. Ihr übernehmt die Kontrolle über die bekannten Charaktere aus Chicken Run und begebt eicj auf eine Mission, bei der fünf stark gesicherte Farmen infiltriert und gefangene Hühner befreit werden müssen. Dabei gilt es, zahlreiche Sicherheitsmassnahmen zu überwinden. Gefragt sind dabei vor allem Schleichen, Geschick und strategisches Denken. Das Spiel unterstützt lokalen Koop-Modus für bis zu zwei Spieler.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Outright Games, um ein neues Chicken Run-Abenteuer in die Gaming-Welt zu bringen. Die Entwicklung eines Spiels in diesem Umfang war ein spannendes Unterfangen und eine grossartige Gelegenheit, das Chicken Run-Universum zu erweitern und die Marke auf neue, unterhaltsame Weise für langjährige wie neue Fans weiter auszubauen."

Sean Clarke, Geschäftsführer von Aardman

"Wir sind unglaublich begeistert, gemeinsam mit Aardman das erste Chicken Run-Videospiel seit 25 Jahren zu veröffentlichen. Aardmans Stil ist so unverwechselbar, und es war faszinierend zu sehen, wie dieser für ein Videospiel umgesetzt wurde. Wir können es kaum erwarten, dass Fans jeden Alters dieses neue Kapitel der Chicken Run-Geschichte entdecken, und erleben, wie sie sich mit Flügeln und Witz durch das bevorstehende Chaos schlagen."

Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games

"Chicken Run: Eierlauf" erscheint im Herbst für Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC.