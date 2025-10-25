Chicken Run: Eierlauf: Der Launch-Trailer

"Chicken Run: Eierlauf" schliesst an die Geschehnisse des 2023 erschienenen Films "Chicken Run: Operation Nugget" an und übersetzt Charme, Humor und Spannung der Reihe in ein interaktives Abenteuer. Die Geschichte des Spiels wurde von Larry Rickard verfasst und bietet Fans jeden Alters die Möglichkeit, in die Rolle ihrer Lieblingshühner zu schlüpfen.

Ihr nehmt in "Chicken Run: Eierlauf" zusammen mit Frizzle, Molly, Fowler und der restlichen Schar das Schicksal aller Hühner in die Hand. Das Spiel bietet einen lokalen Koop-Modus für bis zu zwei Spieler, in dem zahlreiche hoch gesicherte Orte erkundet werden können. Jede Mission erfordert Zusammenarbeit und Geschick, um die wachsame Nugget-Industrie zu überlisten. Hierfür können die Hühner kreativ getarnt, zur Ablenkung Attrappen gestrickt oder Verbündete direkt in die Schlacht geschleudert werden.

"Chicken Run: Eierlauf" ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.