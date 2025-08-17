Chicken Run: Eierlauf - Das Release-Datum

Outright Games arbeitet mit dem preisgekrönten Animationsstudio Aardman Animations zusammen, das unter anderem durch Filme wie "Chicken Run – Hennen rennen" und "Wallace & Gromit – Auf der Jagd nach dem Riesenkaninche"n internationale Bekanntheit erlangt hat.

Gemeinsam bringen sie das neue Action-Schleichspiel "Chicken Run: Eierlauf" heraus. Das Spiel knüpft an den Film "Chicken Run – Operation Nugget" aus dem Jahr 2023 an und erzählt die Geschichte der Hühnerbande weiter, die sich auf eine geheime Rettungsmission begibt, um ihre Art zu retten.

Eine Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar und kann bis zum 18. August um 15:00 Uhr gespielt werden. Für begrenzte Zeit habt ihr die Möglichkeit, eure Lieblingscharaktere zu steuern und euch in einer exklusiven Demo durch sechs Level zu schleichen. Das Spiel bietet Stealth-Action und kann alleine oder im lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus gespielt werden, wobei spezielle Fähigkeiten zur Rettung des Tages beitragen.

"Chicken Run: Eierlauf" erscheint am 24. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 5 & 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC.