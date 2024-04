Der Berliner Indie-Scharfschütze René Rother hat Gameplay aus "Children of the Sun" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Konkret werden uns hier nämlich die ersten elf Minuten aus "Children of the Sun" geboten. In diesem Zeitraum lernen wir etwa die düstere Spielwelt kennen und werden in die Story eingeführt.

"Children of the Sun" ist ein psychedelischer Rache-Roadtrip mit einer eleganten Mischung aus Scharfschiessen und Rätsellösung, wartet jedoch mit einer mörderischen Wendung im Kern des einzigartigen Gameplays: Es kann nur eine Kugel pro Level abgefeuert werden.

"Children of the Sun" erscheint heute für den PC.