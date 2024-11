Children of the Sun: Kostenloses Update

Nightmare Paralysis, ein kostenloses Update, das ab sofort für alle Besitzer des Hauptspiels verfügbar ist, führt einen herausfordernden neuen Hordenmodus ein, der THE GIRLs telekillnetische (Achtung Wortspiel!) Kräfte bis an die absoluten Grenzen testen wird.

Man nimmt es mit unzähligen, gehirngewaschenen Schergen von "The Cult" auf und muss sich vor einem neuen Gegner in Acht nehmen, der zurückschiessen kann. Der Scharfschützenkultist hat bereits eine Kugel mit dem Namen des Spielers parat und will dem Streben nach Rache ein vorzeitiges Ende bereiten - sofern man keinen Weg findet, mit ihm fertig zu werden.

Und wer sich nun fragt, wie "The Girl" es mit nur einer Kugel mit einer ganzen Horde von Kultisten aufnehmen kann… nun… es gibt eine Antwort. Sie kann nachladen: indem sie sich selbst erschiesst!