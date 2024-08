Chivalry 2: Entwicklung abgeschlossen

Die Torn Banner Studios haben jeztt verkündet, dass die Entwicklungsarbeiten an "Chivalry 2" abgeschlossen sind. Das letzte Update namens "Regicide" war im Mai für den Titel veröffentlicht worden.

Besagtes Regicide Update hatte einen narrativen Abschluss für "Chivalry 2" gebildet. Nun ergänzen die Torn Banner Studios nur noch, dass sämtliche Inhalte und Features für das Spiel verfügbar sind und man sich neuen Aufgaben widmen will. Welche das sind, verrät man selbstverständlich noch nicht.

Bei "Chivalry 2" handelt es sich um einen Mehrspieler-Slasher in der Ego-Perspektive, inspiriert von packenden Schlachten aus Mittelalterfilmen. Wir durchleben darin das Getümmel in den denkwürdigsten Momenten dieses Zeitalters. Wir schlagen uns durch gewaltige Schlachtfelder mit 64 Spielern. Katapulte erschüttern die Erde, während wir Burgen belagern, Dörfer niederbrennen und die dreckige Bauern niedermähen, um Team-Ziele zu erfüllen. Wir stürzen uns hoch zu Ross in die Schlacht und erkämpfen uns unsere Ehre mit dem Schwert.

"Chivalry 2" erschien am 8. Juni 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.