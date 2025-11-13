ChromaGun 2: Dye Hard – Release-Termin bekannt

Publisher PM Studios und Entwicklerstudio Pixel Maniacs geben den Release-Termin für "ChromaGun 2: Dye Hard" bekannt und kündigen zeitgleich Konsolenversionen an. Gerätselt wird ab dem 12. Februar 2025 auf den Plattformen Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Während der erste Teil, zu dessen VR-Version wir 'damals' ein Review veröffentlichten, mit den Portalen sehr an "Portal" erinnerte, präsentiert sich der Nachfolger mit einer frischen Idee, in der Farben eine entscheidende Rolle spielen. Witzige Dialoge, clevere Rätsel und die bunte satte Ästhetik sind wie im ersten Teil gegeben. Hier lest ihr einen Auszug aus der Beschreibung und seht den aktuellen Trailer:

Über ChromaGun 2: Dye Hard

[...]

Willkommen bei ChromaTec

Hier bei ChromaTec sind Farben Magnete! Naja, nicht ganz. Magnetoid-Chromatismus – eine physikalische Eigenschaft des pandimensionalen Raums – ist etwas komplizierter. Auf gut Deutsch: Wände ziehen Objekte derselben Farbe an. Alle möglichen Objekte! Wie grosse Kisten. Oder kleine Kisten. Oder grosse Kisten. Oder supersichere, freundliche, definitiv nicht mörderische WorkerDroids* (Aufzählung nicht abschliessend).

Nutze deine ausgefeilten Mal- und Farbmischtalente, um freiwillig komplizierte Rätsel auf der ChromaTec-Teststrecke für ChromaGun-Forschungszwecke, Mark II – auch bekannt als ChromaGun 2 – zu lösen. Bitte beachte, dass folgende Gründe NICHT als gültigen Grund für eine Nichtteilnahme zählen:

Keine Teilnahme an der Teststrecke Mark 1 (d. h. ChromaGun 1; keine Vorkenntnisse erforderlich)

Farbenblindheit (Ein Modus für farbenblinde Personen ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar)

Angst vor Vögeln (ausser Hühnern)

Angst vor Magneten (es sind Farben, keine Magnete)

Angst, unfreiwillig Tests mit einer experimentellen, farbbasierten Waffe durchführen zu müssen (das wird niemals passieren)

*WorkerDroids könnten weniger nicht-mörderisch sein als zuvor angedeutet."

[...]