Chronicles: Medieval angekündigt

Heute am Summer Game Fest hat Raw Power Games, ein neues Studio mit erfahrenen Leuten aus der Spieleindustrie, ihr erstes Spiel "Chronicles: Medieval" vorgestellt.

In "Chronicles: Medieval" taucht ihr in eine raue, aber schöne europäische Welt des 14. und 15. Jahrhunderts ein. Dieses Spiel bietet euch eine dynamische Sandbox, die Action- und Rollenspielelemente mit strategischer Tiefe verbindet. Ihr gestaltet eure eigene Geschichte und euer Schicksal in einem lebendigen Reich, in dem jede Entscheidung von Bedeutung ist und jeder Schwertschwung euer Schicksal beeinflussen kann. Euch erwarten intensive Kämpfe, in denen ihr um Land, Ruhm und euer Vermächtnis streitet und riesige Armeen in Schlachten führt.

"Egal, ob Spieler davon träumen, ein Königreich aufzubauen, Armeen in die Schlacht zu führen oder der erfolgreichste Händler zu werden, die Geschichte wird in «Chronicles: Medieval» von ihrer Hand geschrieben."

Andrzej Zawadzki, ein Senior Designer von Raw Power Games

Er ergänzt, dass sie, während sie das Spiel vorstellen und auf eine Veröffentlichung im frühen Zugang zusteuern, mit der Gemeinschaft zusammenarbeiten möchten, um ihr erstes Spiel zu einem Abenteuer zu machen.

"Wir glauben, dass die besten Ideen oft von den Spielern selbst kommen, und wir freuen uns darauf, das Spiel mit unserer Gemeinschaft zu entwickeln und frühe Spieltests sowie Feedback-Runden anzubieten."

Clemens Koch, der Senior Community Manager