Chrono Sword angekündigt

CFK und 21c.Ducks stellen uns heute "Chrono Sword" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Ein erster Teaser wird auch gezeigt.

Bei "Chrono Sword" handelt es sich um ein düsteres, Soulslike Action-Rollenspiel, das uns durch Zeitreisen zwischen Vergangenheit und Zukunft führt, um die komplexen Wahrheiten hinter der Zerstörung der Welt zu enthüllen. Der Titel spielt in einer kunstvoll gestalteten Pixel-Welt und fordert uns auf, die Geheimnisse einer einst lebendigen Stadt zu entdecken, die nun von Monstern und Wahnsinnigen heimgesucht wird.

Durch die sogenannte "Tür der Zeit" können wir in die Vergangenheit und die bereits zerstörte Zukunft reisen, wobei Entscheidungen in der Vergangenheit die Zukunft beeinflussen und umgekehrt Paradoxien in der Zukunft die Vergangenheit verändern können.

"Chrono Sword" erscheint noch in diesem Jahr.