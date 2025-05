Chrono Trigger Remake geleaked?

Das 1995 für das SNES erschienene "Chrono Trigger" wird immer wieder in Listen zu den besten Videospielen aller Zeiten geführt. Einem aktuellen Gerücht zufolge ist möglicherweise ein Remake zu dem klassischen JRPG in der Mache. Wie wir auf Reddit erfahren, soll sich der Entwickler des Spiels Yuji Horii auf einer Convention in Neapel versprochen haben.

Ob es sich um ein Versehen oder aber um ein bewusstes Streuen dieser guten Nachricht handeln, kann nur spekuliert werden. So soll der legendäre Entwickler freudig vor sich hin geplaudert haben und aufgehört haben zu sprechen, als ihm sein Fehler auffiel.

Dass wir uns 2025 noch auf ein "Chrono Trigger"-Projekt freuen können liegt nahe, schliesslich feiern wir in diesem Jahr das dreissigjährige Jubiläum des JRPGs. *Square Enix" hatte zuvor auch neue Projekte in dem Universum rund um den Protagonisten Chrono angekündigt. Erfolge von "Dragon Quest III HD-2D" und "Final Fantasy"-Remaster können als Vorläufer für weitere Auffrisch-Projekte gesehen werden. Nichtsdestoweniger müssen wir die vermeintliche Neuauflage von "Chrono Trigger" zum jetzigen Zeitpunkt noch als Gerücht einstufen.