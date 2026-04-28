Chronos: The New Dawn: Jetzt auch für den Mac

"Cronos: The New Dawn" vom Bloober Team ist ab sofort auch für den Mac verfügbar. Das Studio, das bereits für die Neuauflage von "Silent Hill 2" verantwortlich war, lässt euch in die Rolle eines Reisenden schlüpfen.

In einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Zeit zerbrochen ist, agiert ihr im Auftrag des mysteriösen Kollektivs. Ihr erkundet retro-futuristische Landschaften mit brutalistischer Architektur und kämpft aus der Third-Person-Perspektive gegen Kreaturen. Das Spiel kombiniert klassische Horror-Elemente mit taktischem Gameplay, bei dem ihr eure Entscheidungen genau abwägen müsst.

Das Spiel läuft nativ auf Macs mit Apple-Chips. Dabei werden Technologien wie MetalFX Upscaling, MetalFX Frame Generation, Raytracing, Nanite und Lumen genutzt, um die optische Darstellung und Leistung zu unterstützen.

Mit dem neuen Temporal Diver Modus könnt ihr das Spielgeschehen mit weniger Druck erleben. Dieser Modus steht euch auf dem Mac in allen drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung.

"Wir freuen uns, unser neuestes Spiel in der Mac-Familie zu begrüssen und dabei die Möglichkeiten der Macs voll auszuschöpfen."

Piotr Babieno, CEO von Bloober Team