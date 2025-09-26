Chronoscript: The Endless End angekündigt

Mit "Chronoscript: The Endless End" hat uns DeskWorks Inc im Rahmen der dieswöchigen Sony State of Play das neue Metroidvania-Abenteuer des Entwicklerstudios vorgestellt. Mit SHUEISHA GAMES als Publisher wird ein Release im kommenden Jahr auf PlayStation 5 und PC angestrebt. Hier könnt ihr einen ersten Blick auf das 2D-Action-Game werfen, das spielerisch Assoziationen mit "Silksong" weckt und mit einem einzigartigen Kunststil glänzt. Zuvor hat das Studio "RPG Time: The Legend of Wright" auf die Beine gestellt, das ebenfalls Bücher als Schauplatz aufwies.

Über Chronoscript: The Endless End

"Worte aus tausend Jahren... wartend auf deinen abschliessenden Punkt.

"Chronoscript: The Endless End" ist ein erkundungsbasiertes Action-Adventure, in dem du als Redakteur in einem Manuskript gefangen bist und das Geheimnis einer tausendjährigen Geschichte lüftest, die sich selbst über ihr Ende hinaus weiterschreibt.

Prolog

Wir schreiben das Jahr 2026.

Ein Redakteur, der gerade eine lange Serienveröffentlichung abgeschlossen hat, erhält einen seltsamen Auftrag.

Er begibt sich zu einem abgelegenen Herrenhaus in den Bergen, wo sein Auftraggeber auf ihn wartet. Jedoch wird er dort von einer Mücke gestochen und verliert das Bewusstsein.

Als er zu sich kommt, findet er sich im Manuskript einer Geschichte wieder, die sich über ihr eigenes Ende hinaus weiterschreibt und vom Herrn des Anwesens geschaffen wurde – einem Schriftsteller, der bereits seit einem Jahrtausend lebt.

Besonderheiten von "Chronoscript: The Endless End"

"Chronoscript: The Endless End" ist ein neuartiges, erkundungsbasiertes Action-Adventure, das sich über zwei Dimensionen erstreckt: zum einen das Anwesen des Schriftstellers in 3D-Grafik, in dem unzählige Manuskriptseiten verstreut liegen, und zum anderen eine 2D-Welt, die sorgfältig mit Feder und Tinte auf die Manuskripte gezeichnet wurde.

Erkunde 2D-Felder, die einzigartige Schauplätze darstellen, bestehend aus tausenden miteinander verbundenen Manuskriptseiten. Kämpfe gegen mächtige Gegner, deren Unheil auch nach ihrem Tod in der Welt verweilt. Mit jeder Erkundung und mit jedem Kampf wächst deine Stärke – und die Geschichte, die den Redakteur und den Schriftsteller umschlingt.

Ein Erlebnis, gewoben aus einer neuen Form räumlicher Darstellung, erwartet dich.

Solide Action-Elemente

Basierend auf der traditionellen, herausfordernden Action klassischer 2D-Plattformer erwartet dich ein facettenreiches Spielerlebnis: dynamische Bewegungen innerhalb der Tinte, sowie einzigartige Aktionen, die deine Möglichkeiten beim Erkunden und Kämpfen erweitern.

Gegner, die als "Gefallene" angreifen

Unzählige Gegner, deren Unheil auch nach ihrem Tod in der Welt verweilte, sind wiedergekehrt. Unheilvolle Bosse, die dem Spieler den Weg versperren. Indem du sie besiegst, deckst du ihre Geschichten auf und erfährst die Hintergründe ihres Schicksals.

Detaillierte Illustrationen

Protagonist, Gegner und Hintergründe sind allesamt handgezeichnet. Die Bild-für-Bild gezeichneten Animationen verleihen ihnen eine unverwechselbare Atmosphäre aus unheimlicher Fremdheit und lebendiger Präsenz

Entwicklungsstudio: DeskWorks Inc.

DeskWorks Inc. ist ein kleines Entwicklerteam, das sich auf die Schaffung einzigartiger Kunststile und Spielerlebnisse spezialisiert hat. Sie stecken ihr ganzes Herzblut in das Genre, welches sie selbst als Spieler lieben und lange studiert haben: das "erkundungsbasierte 2D-Action-Adventure".

Gastkünstler

Für die Soundproduktion und das Charakterdesign haben sich uns herausragende Künstler angeschlossen, die das Konzept von "Chronoscript: The Endless End" unterstützen und eng mit dem Entwicklerteam zusammenarbeiten."