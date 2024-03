Chrysolite vorgestellt

Publisher Firenut Games und Entwickler José Manuel Conesa Hernández kündigen "Chrysolite" an. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir natürlich auch gezeigt.

Bei "Chrysolite" handelt es sich um einen handgefertigten 2D-Plattformer im Pixel-Art-Stil, welcher uns in die Rolle eines jungen Diebes versetzt, der die Ruinen eines einst wohlhabenden Königreichs erkundet. In diesem narrativen Abenteuer müssen wir gegen furchterregende Monster kämpfen, fordernde Jump'n'Run-Abschnitte meistern und das Geheimnis hinter den Ruinen entschlüsseln. Klingt also nach einem kurzweiligen Spielerlebnis.

"Chrysolite" erscheint irgendwann im Laufe des Sommers. Als Plattformen dafür werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.