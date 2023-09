Citadelum: Mythologischer City-Builder angekündigt

Abylight Barcelona, das preisgekrönte Studio hinter "One Military Camp", begibt sich mit seinem neuen Projekt "Citadelum" auf eine Zeitreise in die Antike. In der Mischung aus City-Builder und Strategiespiel geht es ins alte Rom, lange bevor es ein Imperium war. Klassiker wie Virgils Aeneis oder Ovids Metamorphosen dienten dabei als Vorbild.

"Citadelum" ist eine Erzählung, die in solch einer Form im Genre einzigartig ist und einen bekannten historischen Hintergrund mit mythologischen Details anreichert.

Gameplay ruht auf drei (korinthischen) Hauptsäulen