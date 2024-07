Neuer Citadelum-Trailer: Neue Features

Abylight Studios präsentiert einen neuen "Citadelum"-Trailer, der sich auf Schlachten und Verteidigung konzentriert. Zudem zeigt der Trailer ein neues Feature, das es euch ermöglicht, verschiedene Einheiten für eure Legionen auszubilden und sie auf dem Schlachtfeld auf Barbaren (oder Rebellen) treffen zu lassen. Freue dich auf epische Schlachten in verschiedenen Biomen und Territorien.

Du kannst Bogenschützen-, Kavallerie- und Infanterieeinheiten rekrutieren und ausbilden, die unter dem Kommando von Zenturien stehen, und sie in der von dir bevorzugten Formation auf dem Schlachtfeld einsetzen. Dann kannst du sie mit einem ausgewogenen automatischen Kampfsystem für den Ruhm Roms kämpfen sehen.

Endlich macht dein Schul-Latein Sinn!

Eine kleine Überraschung für Geschichtsfans: Abylight will ein einzigartiges Spielerlebnis mit Citadelum bieten. Auf der Suche nach mehr Authentizität (und einigen Optionen, die in keinem anderen Spiel verfügbar sind) erhaltet ihr die Möglichkeit einer neuen Sprachoption: Spiele Citadelum mit lateinischen Begriffen. Noch nie hat die Latein-Wahl in der Schule mehr Sinn ergeben!

Gebäude, Ressourcen, Götter und viele andere Elemente wurden ins klassische Latein übersetzt, sodass du als echter Römer aus der späten Republik und der frühen Kaiserzeit spielen kannst. Baue TEMPLVM IOVIS, um Jupiter zu ehren, leite Wasser mit AQUAEDVCTUS oder diene VINVM in der CAVPONA. Um dieses Feature hinzuzufügen, wurde Abylight Barcelona von Latein-Experten beraten, damit wir unserer Community das bestmögliche Erlebnis bieten können.