Cities: Skylines 2 - Entwickler unzufrieden mit Performance

Trotz nicht erreichter Leistungsziele will der Publisher Paradox "Cities: Skylines 2" pünktlich veröffentlichen. Verbesserungen sind für die "kommenden Monate" nach dem Start geplant.

Paradox räumt im eigenen Forum ein, dass die PC-Leistung von Cities: Skylines 2 nicht den ursprünglichen Erwartungen und Benchmarks entspricht. Dennoch sei die planmässige Veröffentlichung am 24. Oktober 2023 der beste Weg nach vorn.

Paradox erklärt: „Cities: Skylines II ist ein Next-Gen Titel, der natürlich gewisse Anforderungen an die Hardware stellt. Obwohl unser Team unermüdlich daran gearbeitet hat, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, haben wir den von uns angestrebten Benchmark nicht erreicht."

"In Anbetracht dessen sind wir nach wie vor der Meinung, dass es für den langfristigen Erfolg des Projekts am besten ist, das Spiel jetzt zu veröffentlichen. Wir sind stolz auf das einzigartige Gameplay und die Features von Cities: Skylines 2 und glauben fest daran, dass es ein grossartiges Erlebnis sein wird, das ihr geniessen werdet."

"Wir werden das Spiel in den kommenden Monaten weiter verbessern, aber wir wollen auch die Erwartungen an die Leistung der nächsten Version niedrig halten. Unser Ziel ist es, dass Cities: Skylines 2 von so vielen Spielern wie möglich genossen werden kann, und wir wollen sicherstellen, dass es sein volles Potenzial ausschöpft."

Ebenso wird es bei Veröffentlichung nur ein „grundlegendes Rahmenwerk“ für Mods geben, das in der Zeit nach Release weiterentwickelt wird. Die Modding-Fähigkeiten werden sowohl für PC- als auch Konsolenspieler erweitert. Mit „Paradox Mods“ wird eine völlig neue Modding-Plattform eingeführt, die das Erstellen und Teilen von Mods erleichtert.