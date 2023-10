Cities: Skylines 2 - Performance-Probleme wegen NPC-Zähne?

"Cities: Skylines 2" erschien diesen Monat, allerdings nicht in der besten Verfassung. Entwicklerstudio Colossal Order hat versprochen, dass die aufgetretenen Performance-Probleme nicht tief im Spiel "verwurzelt" seien und in den Griff bekommen werden. Die Reddit-Community ist dem Problem nachgegangen und kommt zu dem Schluss, dass es mit den Zähnen der NPCs zu tun hat.

We hear your concerns about performance & we’d like to give some context to the issues the game is currently facing, what we’re doing to address them & our post release plans and goals.



Read more: https://t.co/oNLFi9ozvZ pic.twitter.com/fyMMuJKLRz