Entwickler bitten Fans um Hilfe

Die Entwickler von "Cities: Skylines 2" haben in einem neuen Performance-Blog ausführlich Stellung zur technischen Situation des Spiels bezogen. Dabei räumt das Team ein, dass die Performance-Probleme seit Release eines der grössten Themen geblieben sind und weiterhin intensiv bearbeitet werden. Ziel sei es, die Simulation stabiler und effizienter zu gestalten, ohne dabei die Komplexität des Spiels zu reduzieren.

Im Fokus der aktuellen Arbeiten stehen primär Optimierungen bei CPU- und GPU-Auslastung. Dazu zählen Verbesserungen bei der Simulation im Hintergrund, das Reduzieren von Stottern sowie effizientere Berechnungen für grosse Städte. Auch an besseren Upscaling-Optionen wird gearbeitet, um die Performance auf unterschiedlichen Systemen zu stabilisieren.

Ein zentraler Punkt: Die Entwickler betonen, dass es keine „schnelle Lösung“ geben wird. Stattdessen setzt das Team auf langfristige, schrittweise Verbesserungen über mehrere Updates hinweg. Hintergrund sind unter anderem technische Herausforderungen durch die Engine und die hohe Systemkomplexität, die bereits beim Launch zu Problemen geführt hatten.

Langfristig soll "Cities: Skylines 2" dadurch deutlich flüssiger laufen und auch auf weniger leistungsstarker Hardware besser spielbar werden. Der Blog macht jedoch klar, dass Geduld gefragt ist – die Performance-Optimierung bleibt ein fortlaufender Prozess, der das Spiel noch über längere Zeit begleiten wird.