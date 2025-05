Erste grosse Erweiterung für Cities: Skylines II nochmals verschoben

Eigentlich sollte mit "Bridges & Ports" am 11. Juni endlich die erste grosse Erweiterung für "Cities: Skylines II" veröffentlicht werden. Aber der Termin ist jetzt leider geplatzt, wie Entwickler Colossal Order bekanntgeben musste.

Neues Releasefenster für besagte Erweiterung ist demnach das vierte Quartal. Als Grund dafür geben die Entwickler an, dass erstes Feedback der Spieler dazu zwar grundsätzlich positiv war, man aber eben trotzdem noch einige Baustellen fand. Nun habe man vor der Wahl gestanden, ob man den DLC für "Cities: Skylines II" unfertig veröffentliche oder ihn eben erneut verschiebe. Letztlich habe man sich schweren Herzens für die zweite Variante entschieden.

Als kleines Trostpflaster wird aber am 11. Juni immerhin ein kostenloses Update für "Cities: Skylines II" erscheinen. Dieses wird schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Inhalte von besagter Erweiterung geben.

In "Cities: Skylines II" bauen die Spieler detaillierte Städte in epischem Ausmass. Komplizierte Wirtschaftssysteme stellen die Spieler vor Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Dynamische Karten, die in verschiedenen Biomen angesiedelt sind, bieten den Städtebauern sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten. Die originalgetreue Grafik zeigt die Schönheit der Städte wie nie zuvor, von einem bescheidenen Häuserblock bis hin zu einer ikonischen Skyline. Zum ersten Mal hat jeder Bürger sein eigenes individuelles Leben, einschliesslich Beruf, Haushalt, Beziehungen und mehr, wodurch sich die Städte lebendig anfühlen. Die Spieler können nun verfolgen, wie sich ihre Entscheidungen auf das Leben der Bürger auswirken, was jeder strategischen Entscheidung mehr Gewicht und unmittelbare Auswirkungen verleiht.

"Cities: Skylines II" erschien am 24. Oktober 2023 für den PC.