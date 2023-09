Konsolenfassungen von Cities: Skylines II verschoben

Eigentlich sollte "Cities: Skylines II" am 24. Oktober auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie Entwickler Colossal Order und Publisher Paradox Interactive jetzt verkündeten.

So verschiebt sich "Cities: Skylines II" für die Konsolenwelt auf das Frühjahr 2024. Grund dafür ist, dass man mehr Zeit braucht, um die angestrebte Qualität zu erreichen.

In "Cities: Skylines II" bauen die Spieler detaillierte Städte in epischem Ausmass. Komplizierte Wirtschaftssysteme stellen die Spieler vor Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Dynamische Karten, die in verschiedenen Biomen angesiedelt sind, bieten den Städtebauern sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten. Die originalgetreue Grafik zeigt die Schönheit der Städte wie nie zuvor, von einem bescheidenen Häuserblock bis hin zu einer ikonischen Skyline. Zum ersten Mal hat jeder Bürger sein eigenes individuelles Leben, einschliesslich Beruf, Haushalt, Beziehungen und mehr, wodurch sich die Städte lebendig anfühlen. Die Spieler können nun verfolgen, wie sich ihre Entscheidungen auf das Leben der Bürger auswirken, was jeder strategischen Entscheidung mehr Gewicht und unmittelbare Auswirkungen verleiht.

"Cities: Skylines II" erscheint am 24. Oktober also nur noch für den PC.