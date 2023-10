Paradox Interactive kündigt kostenlose Regional Packs für "Cities: Skylines II" an. Einen offiziellen Teaser-Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Konkret sind acht Regional Packs für "Cities: Skylines II" in der Mache. Diese wurden von China, Osteuropa, Frankreich, Deutschland, Japan, den USA und dem Vereinigten Königreich inspiriert. Einen Releasetermin dafür gibt es noch nicht, aber es soll bald schon soweit sein.

In "Cities: Skylines II" bauen die Spieler detaillierte Städte in epischem Ausmass. Komplizierte Wirtschaftssysteme stellen die Spieler vor Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Dynamische Karten, die in verschiedenen Biomen angesiedelt sind, bieten den Städtebauern sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten. Die originalgetreue Grafik zeigt die Schönheit der Städte wie nie zuvor, von einem bescheidenen Häuserblock bis hin zu einer ikonischen Skyline. Zum ersten Mal hat jeder Bürger sein eigenes individuelles Leben, einschliesslich Beruf, Haushalt, Beziehungen und mehr, wodurch sich die Städte lebendig anfühlen. Die Spieler können nun verfolgen, wie sich ihre Entscheidungen auf das Leben der Bürger auswirken, was jeder strategischen Entscheidung mehr Gewicht und unmittelbare Auswirkungen verleiht.

"Cities: Skylines II" erschien am 24. Oktober für den PC. PS5 und Xbox Series X folgen im Frühjahr 2024.