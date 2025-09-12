Cities: Skylines: Neuer Content Creator Pack

Paradox Interactive hat heute eine Reihe neuer Content-Creator-Packs für das Originalspiel "Cities: Skylines" angekündigt, die in Kürze verfügbar sein werden. Die neuen Packs, allen voran das Content Creator Pack "Shops of Shibuya", werden am 24. September 2025 veröffentlicht. Sie enthalten neue Gebäude, Parks und mehr, die vom pulsierenden Einkaufsviertel Shibuya in Japan inspiriert sind.

Mit Shops of Shibuya Paket könnt ihr einen der bekanntesten Stadtteile Japans entdecken, das vom Community-Entwickler "Stop it D." erstellt wurde. Dieses Content-Creator-Pack bringt die ganze Vielfalt Shibuyas in die Städte: elegante Ladenfronten, belebte Boulevards und versteckte Seitenstrassen, die nur Einheimischen und modebewussten Besuchern bekannt sind. Durch eine Mischung aus Geschäftsgebäuden mit hoher und niedriger Baudichte, einzigartigen Gebäuden und Parks fängt dieses Pack die Energie eines trendigen Modeviertels ein.

Zudem wird ein "Shops of Shibuya Bundle" verfügbar sein, welches das neue Content-Creator-Pack Map Pack 4 und den Radiosender Harumi Nights FM umfasst.