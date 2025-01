Citizen Sleeper 2 wird der finale Teil der Reihe

Fangen wir am besten mit dem schlechten Teil dieser News an: Schöpfer Gareth Damian Martin hat verkündet, dass "Citizen Sleeper 2" der letzte Teil der Reihe sein wird. Allerdings ergänzt er, dass die Serie selbst trotzdem weiterleben könnte.

So erklärt Martin, dass "Citizen Sleeper" etwa in Form eines Tabletop-Games weiterleben könnte. Gleichzeitig hofft er, dass die Fans das Ende von "Citizen Sleeper 2" auch als final ansehen werden, denn so ist es auch angedacht.

"Citizen Sleeper 2" entführt uns in den Starward Belt, eine reichhaltig realisierte, baufällige Ansammlung von Lebensräumen in einem Asteroidengürtel voller Geheimnisse und zeigt Geschichten und Charaktere, die versuchen, über die Runden zu kommen.

Wir sind ein Schläfer, eine Emulation eines menschlichen Geistes in einem künstlichen Körper. Wir sind auf der Flucht vor dem Unternehmen, das uns geschaffen hat, und vor der Bande, die uns kontrollieren will. Wir übernehmen das Kommando über ein Schiff, bauen ein Netzwerk von Besatzungsmitgliedern und Verbündeten auf und nehmen anspruchsvolle Aufträge an, um uns eine Zukunft aufzubauen.

Wir wählen eine Klasse, konfigurieren unsere Fähigkeiten und stellen unsere Crew in einem einzigartigen, vom Tabletop inspirierten Gameplay zusammen. Unsere Zukunft hängt von einem Würfelwurf ab, während wir in einer komplexen Welt schwierige Entscheidungen treffen. Dieses Rollenspiel, das die preisgekrönten Systeme von "Citizen Sleeper" neu erfindet, wird sowohl Fans des Originalspiels als auch neue Spieler begeistern.

"Citizen Sleeper 2" erscheint am 31. Januar für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.