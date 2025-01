City of Voices angekündigt

Einer der Designer von "The Rise of the Golden Idol", Will Ackermann, kündigt mit "City of Voices" sein nächstes Projekt an. Einen ersten Trailer dazu hat er auch im Gepäck.

Hier werden wir knapp eine Minute lang auf "City of Voices" eingestimmt. Dabei gibt es hauptsächlich Story-Sequenzen zu sehen.

Bei "City of Voices" handelt es sich um ein kurzes, von "Golden Idol" inspiriertes Deduktionsspiel, das wie eine kleine Lebensgeschichte beginnt, sich aber bald in etwas Mysteriöseres verwandelt. In einer englischen Vorstadt zur Jahrtausendwende wird nämlich ein junges Mädchen an ihrem ersten Tag in der weiterführenden Schule schikaniert. Gerade als es so aussieht, als könne es nicht mehr komplizierter werden, wird sie in ein fantastisches Abenteuer gestürzt - gefährlicher und surrealer, als sie es sich jemals hätte vorstellen können.

"City of Voices" ist für den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.