Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition terminiert

Entwickler Acquire hat endlich einen konkreten Releasetermin für die "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" verkündet. Demnach ist es noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist die "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" ab 26. April erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Switch und der PC genannt.

Die "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" besteht aus "Class Of Heroes: Anniversary Edition" und "Class Of Heroes 2G: Remaster Edition". In "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" formen wir ein Team an der Particus Academy und der Crostini Academy. Im Originalspiel stellen wir ein sechsköpfiges Schülerteam zusammen, wählen aus zehn Rassen und 15 Hauptfächern. Geschickt platziert, übernehmen vordere Schüler den Nahkampf, während hintere sich auf Fernangriffe und Unterstützung fokussieren. In "Class of Heroes 2G: Remaster Edition" kehren wir zur Crostini Academy zurück, erkunden über 100 Dungeons und treffen über 250 Monster.

Die "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" war im November 2023 angekündigt worden.